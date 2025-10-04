В Горловке из-за сброса боеприпаса с дрона ВСУ погиб мирный житель

Также повреждены частные жилые дома и хозпостройки

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 4 октября. /ТАСС/. Мужчина погиб в Никитовском районе Горловки ДНР в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника. Об этом сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Читайте также

Военная операция на Украине. Хроника событий 4 октября 2025 года

"Горловка (Никитовский район): в результате сброса ВОП с БПЛА по ул. Полетаева погиб мужчина 1940 года рождения", - сказано в сообщении.

По информации ведомства, в Горловке также повреждены частные жилые дома и хозпостройки.

Ранее в управлении сообщили, что мирная жительница погибла, еще двое человек ранены в Горняцком районе Макеевки после атаки ударного беспилотника ВСУ самолетного типа.