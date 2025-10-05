Во Львове более семи предприятий получили повреждения после серии взрывов

В ближайшее время состоится заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщил мэр города Андрей Садовой

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Более семи предприятий получили повреждения во Львове на западе Украины, где в ночь на 5 октября произошла серия взрывов. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.

"Очень много повреждено предприятий. Сегодня - больше семи предприятий", - сказал он в эфире YouTube-канала "Новости Live".

По словам мэра, в ближайшее время пройдет заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ранее Садовой проинформировал, что Львов после взрывов частично обесточен. Также в городе возникло несколько крупных пожаров, в связи с чем он попросил жителей закрыть окна и оставаться в безопасных местах. Издание "Страна" опубликовало кадры, на которых виден огромный столб дыма над Львовом.