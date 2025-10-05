Во Львовской области на западе Украины произошел пожар в газовом хранилище

На территории Львова и области также повреждены промышленные и энергетические объекты

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Roman Baluk

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в газовом хранилище после взрывов во Львовской области на западе Украины. Об этом сообщила областная прокуратура.

По данным, опубликованным в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), возгорание зафиксировано в одном из газохранилищ региона. Более детальной информации не приводится.

Кроме того, прокуратура проинформировала, что на территории Львова и области повреждены промышленные и энергетические объекты, а также складские помещения.

В то же время мэр Львова Андрей Садовой назвал ситуацию в городе "очень сложной". Ранее он сообщил, что Львов после взрывов частично обесточен. По словам мэра, повреждено более семи предприятий. Также в городе возникло несколько крупных пожаров, в связи с чем он попросил жителей закрыть окна и оставаться в безопасных местах. Издание "Страна" опубликовало кадры, на которых виден огромный столб дыма над Львовом.