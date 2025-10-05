В Красном Луче ввели режим ЧС муниципального уровня из-за взрыва газа в доме

Продолжается разбор завалов

ЛУГАНСК, 5 октября. /ТАСС/. Режим ЧС муниципального уровня ввели в Красном Луче после взрыва бытового газа в многоэтажном доме. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Соловьев по итогам экстренного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

"Провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Заслушал доклады о текущей оперативной обстановке. Все службы работают в усиленном режиме. Силы МЧС продолжают разбирать завалы. По итогам заседания комиссией было принято единогласное решение - ввести на территории муниципального образования режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня", - написал Соловьев.

Из-за взрыва бытового газа утром 5 октября обрушились два этажа в многоэтажном доме в Красном Луче. На месте работают экстренные службы, сотрудники прокуратуры и следователи СК по ЛНР. Как уточнили в Минздраве региона, за помощью к медикам из-за случившегося обратилась 63-летняя женщина.