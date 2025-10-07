Реклама на ТАСС
В Нижегородской области отразили атаку еще шести беспилотников

Дополнительного ущерба и пострадавших нет
07:51

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 октября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны в Нижегородской области отразили атаку еще шести беспилотников, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Утром силы ПВО успешно отразили атаку еще шести БПЛА в Нижегородской области. По предварительным данным, дополнительного ущерба не зафиксировано, пострадавших нет", - написал Никитин в Telegram-канале.

Ранее сообщалось об отражении атаки 30 БПЛА. В результате были повреждены несколько зданий, хозпостроек и автомобилей. Люди не пострадали, значимого ущерба промышленной инфраструктуре не зафиксировано. 

