Поврежденные машины и 184 БПЛА. Что известно о ночной атаке на регионы РФ

Редакция сайта ТАСС

Силы ПВО за ночь сбили 184 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

В Липецкой области в результате падения обломков БПЛА получили повреждения автомобиль и остекление частного дома. Также в результате атаки украинских беспилотников на Воронежскую область повреждены остекление и сети котельной. Кроме того, 15 окон многоквартирного дома и 20 автомобилей получили повреждения в результате падения обломков БПЛА в Старом Осколе Белгородской области.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО в период с 23:00 мск 6 октября до 07:00 мск 7 октября перехватили и уничтожили 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 62 БПЛА сбили над Курской областью, 31 - над Белгородской областью, 30 - над Нижегородской областью, 18 - над Воронежской областью, 13 - над акваторией Черного моря, 6 - над Липецкой областью, 5 - над Калужской областью, 4 - над Тульской областью, по 3 - над Ростовской и Рязанской областями, по 2 - над Брянской, Орловской областями, Республикой Крым и Московским регионом, а также 1 - над Вологодской областью.

Позже Минобороны сообщило, что в период с 07:00 мск до 08:00 мск 7 октября силы ПВО сбили 25 украинских БПЛА над Черным морем, Нижегородской областью и Московским регионом.

Из них 16 сбили над акваторией Черного моря, 6 - над Нижегородской областью, а также 3 - над Московским регионом.

Последствия