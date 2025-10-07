Поврежденные машины и 184 БПЛА. Что известно о ночной атаке на регионы РФ
Редакция сайта ТАСС
06:17
Силы ПВО за ночь сбили 184 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
В Липецкой области в результате падения обломков БПЛА получили повреждения автомобиль и остекление частного дома. Также в результате атаки украинских беспилотников на Воронежскую область повреждены остекление и сети котельной. Кроме того, 15 окон многоквартирного дома и 20 автомобилей получили повреждения в результате падения обломков БПЛА в Старом Осколе Белгородской области.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО в период с 23:00 мск 6 октября до 07:00 мск 7 октября перехватили и уничтожили 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 62 БПЛА сбили над Курской областью, 31 - над Белгородской областью, 30 - над Нижегородской областью, 18 - над Воронежской областью, 13 - над акваторией Черного моря, 6 - над Липецкой областью, 5 - над Калужской областью, 4 - над Тульской областью, по 3 - над Ростовской и Рязанской областями, по 2 - над Брянской, Орловской областями, Республикой Крым и Московским регионом, а также 1 - над Вологодской областью.
- Позже Минобороны сообщило, что в период с 07:00 мск до 08:00 мск 7 октября силы ПВО сбили 25 украинских БПЛА над Черным морем, Нижегородской областью и Московским регионом.
- Из них 16 сбили над акваторией Черного моря, 6 - над Нижегородской областью, а также 3 - над Московским регионом.
Последствия
- В Ельце Липецкой области в результате падения обломков БПЛА получили повреждения автомобиль и остекление частного дома, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.
- По его словам, городские власти окажут жителям необходимую помощь.
- На местах падения обломков работают специалисты.
- Остекление и сети котельной получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников на Воронежскую область. Предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
- На месте падения обломков в поле в Городищенском районе Волгоградской области работают саперы, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
- По его словам, повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.
- Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.
- На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил он.
- 15 окон многоквартирного дома и 20 автомобилей получили повреждения в результате падения обломков БПЛА в Старом Осколе Белгородской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
- Он уточнил, что все оперативные службы работают на месте.