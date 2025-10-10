Президент Филиппин поручил организовать эвакуацию населения после землетрясения

В администрации главы государства заявили, что поисково-спасательные операции начнутся когда будет безопасно их проводить

БАНГКОК, 10 октября. /ТАСС/. Президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший поручил организовать эвакуацию населения на юге страны после мощного землетрясения магнитудой 7,6. Об этом говорится в сообщении главы государства, распространенном его администрацией.

"Сейчас мы оцениваем ситуацию и следим за тем, чтобы все были в безопасности. Я дал указание Национальному совету по снижению угрозы и ликвидации последствий стихийных бедствий, Управлению гражданской обороны, Вооруженным силам, Береговой охране Филиппин и всем вовлеченным ведомствам немедленно провести эвакуацию в прибрежных районах, активизировать линии экстренной связи и тесно координировать свои действия с местными органами власти. Поисково-спасательные операции и оказание первой помощи уже готовятся и начнутся как только это станет безопасным", - сказал он.

Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин ранее выпустил предупреждение об угрозе разрушительного цунами в провинциях Восточный Давао, Восточный Самар, Южный Лейте и Северный Суригао, настоятельно рекомендовав жителям прибрежных районов немедленно эвакуироваться на возвышенность.

Землетрясение на Филиппинах магнитудой 7,6 было зафиксировано в 09:43 по местному времени (04:43 мск). Очаг залегал на глубине 10 км. Впоследствии отмечались афтершоки магнитудой от 2,6 до 4,9. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.