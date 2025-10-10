Показатель силы землетрясения на Филиппинах понизили до 7,4

Институт вулканологии и сейсмологии продолжает фиксировать афтершоки магнитудой от 2,6 до 4,9

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 10 октября. /ТАСС/. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин пересмотрел показатель силы землетрясения на юге республике, понизив его с 7,6 до 7,4.

Ведомство продолжает фиксировать афтершоки магнитудой от 2,6 до 4,9. По данным телеканала GMA News, власти региона Давао распорядились немедленно приостановить занятия в школах и работу государственных учреждений.

Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин ранее выпустил предупреждение об угрозе разрушительного цунами в провинциях Восточный Давао, Восточный Самар, Южный Лейте и Северный Суригао, настоятельно рекомендовав жителям прибрежных районов немедленно эвакуироваться на возвышенность.

Землетрясение на Филиппинах было зафиксировано в 09:43 по местному времени (04:43 мск). Очаг залегал на глубине 10 км. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало. Президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший поручил организовать эвакуацию населения в затронутых стихией районах.