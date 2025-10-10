СК просит арестовать блогера Камнева по делу о хищениях у АО "ГАТР"

Он не признает вину

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Следствие ходатайствует об аресте блогера Николая Камнева по делу о хищении средств у городского агентства по телевидению и радиовещанию (АО "ГАТР") Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Вадим Яловицкий.

"Следственный комитет РФ просит избрать в отношении Камнева меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему предъявлено обвинение по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем)", - сказал он. Камнев вину не признает.

Яловицкий также сообщил, что уголовное дело о хищениях у агентства по ТВ и радио Петербурга было возбуждено 18 месяцев назад.

"Следственные действия по нашему делу продолжаются уже 18 месяцев", - заявил адвокат.

По данным официального представителя СК России Светланы Петренко, в хищении денежных средств у АО "ГАТР" обвиняются пять человек, в том числе депутат заксобрания Петербурга Александр Малькевич. Установлено, что в 2020-2021 годах руководством агентства с представителем частного фонда были заключены договоры об информационном сопровождении организации в интернете. Предусмотренные договорами публикации в интересах агентства представитель фонда решил не делать, а представить для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах в полном объеме. Руководство агентства, зная, что фондом работы не выполнены, а представленные документы содержат ложные сведения, подписало их и перечислило денежные средства фонду в сумме 37,2 млн рублей. Похищенные деньги соучастники по фиктивным основаниям перевели на счета подконтрольных организаций и предпринимателей, а затем обналичили.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержана глава Центра управления регионом Елена Никитина. Она доставлена в Москву для проведения следственных действий. В Басманный суд поступило ходатайство следствия об избрании ей меры пресечения. Для Малькевича следствие просит меру пресечения в виде запрета определенных действий.