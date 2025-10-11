Реклама на ТАСС
Состояние пострадавшего после атаки БПЛА волгоградца назвали удовлетворительным

Его жизни ничего не угрожает
07:13

ВОЛГОГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Врачи в Волгоградской области оценили состояние пострадавшего в результате атаки БПЛА мужчины как удовлетворительное. Об этом ТАСС сообщили в комитете здравоохранения региона.

"Мужчине оказана необходимая медицинская помощь. Состояние удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает", - сказали в комитете здравоохранения.

Ранее со ссылкой на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова сообщалось, что обломки БПЛА повредили три многоквартирных дома, здания школы и детского сада, пострадал один человек. В Минобороны рассказали, что за ночь над регионом силы ПВО сбили 19 украинских беспилотников. 

