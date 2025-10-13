В Феодосии из-за ЧП на нефтетерминале могут отключить водоснабжение

Перебои могут произойти в квартале Ближние Камыши, селе Береговое, поселке городского типа Приморский и селе Степное

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Перебои с водоснабжением возможны в четырех районах Феодосии из-за чрезвычайной ситуации, предупредили на предприятии "Вода Крыма".

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил о возгорании на нефтебазе в Феодосии после атаки ВСУ.

"Феодосийский филиал. В связи с мероприятиями по ликвидации ЧС возможно ограничение подачи воды", - говорится в Telegram-канале предприятия.

Уточняется, что перебои возможны в квартале Ближние Камыши, селе Береговое, поселке городского типа Приморский, селе Степное.