В Уфе после ДТП с 12 машинами завели дело
УФА, 16 октября. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело об оказании небезопасных услуг в отношении водителя грузовика, который допустил столкновение с 11 машинами в Уфе, что привело к гибели двух человек. Об этом сообщает следственное управление СК России по Башкирии.
15 октября на пересечении Уфимского шоссе и улицы Новоженова в Уфе столкнулись 12 автомобилей. По данным полиции, у большегруза Shacman отказали тормоза, и водитель на скорости допустил столкновение с 11 автомобилями. В результате погибли два человека, еще шестеро получили травмы, включая тяжелые.
"Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. Также установлено, что водитель грузовика не имел российского водительского удостоверения с открытой категорией для управления большегрузом, грузоперевозками он занимался неофициально.
Ранее в отношении него также возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движении, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого время здоровью и смерть (ч. 5 ст. 264 УК РФ).