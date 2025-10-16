В Уфе после ДТП с 12 машинами завели дело

В аварии погибли два человека

Редакция сайта ТАСС

УФА, 16 октября. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело об оказании небезопасных услуг в отношении водителя грузовика, который допустил столкновение с 11 машинами в Уфе, что привело к гибели двух человек. Об этом сообщает следственное управление СК России по Башкирии.

15 октября на пересечении Уфимского шоссе и улицы Новоженова в Уфе столкнулись 12 автомобилей. По данным полиции, у большегруза Shacman отказали тормоза, и водитель на скорости допустил столкновение с 11 автомобилями. В результате погибли два человека, еще шестеро получили травмы, включая тяжелые.

"Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. Также установлено, что водитель грузовика не имел российского водительского удостоверения с открытой категорией для управления большегрузом, грузоперевозками он занимался неофициально.

Ранее в отношении него также возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движении, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого время здоровью и смерть (ч. 5 ст. 264 УК РФ).