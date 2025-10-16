Мирошник: атаковавшего российских военкоров оператора БПЛА установят

Солдаты ВСУ будут наказаны либо военным, либо судебно-правовым способом, указал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник © Валерия Калугина/ ТАСС

ЛУГАНСК, 16 октября. /ТАСС/. Российская сторона проведет тщательное расследование и установит личность оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины, который проводил атаку на российских военкоров в Запорожской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.

16 октября в МИА "Россия сегодня" сообщили, что военкор Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.

"Все подробности о произошедшей трагедии и ее виновниках будут скрупулезно собраны, расследованы и переданы в международные инстанции, которые призваны защищать права и жизнь, и гражданских людей, и журналистов. Эта часть работы будет непременно выполнена. <...> Я уверен, что очень скоро мы будем знать все о преступнике управлявшем дроном нанесшим удар по журналистам, и о том или тех, кто давал преступные приказы", - написал Мирошник.

Он добавил, что солдаты ВСУ, атаковавшие российских военных корреспондентов, будут наказаны либо военным, либо судебно-правовым способом.

"Мы будем всеми доступными способами добиваться правовой оценки и ответственности киевского режима за творящийся беспредел. Но пока у нас мало веры в действенность соответствующих международных структур давно смотрящих сквозь пальцы на деяния украинских нацистов", - отметил Мирошник.