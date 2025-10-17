В Дагестане умер больной раком мальчик, которого доставили из Китая

Он находился в паллиативном отделении детской городской больницы в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 17 октября. /ТАСС/. Мальчик с онкологическим заболеванием, доставленный из Китая в Россию, умер в больнице в Дагестане. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения республики Ярослав Глазов.

"Около месяца назад по просьбе родителей мальчика привезли в Дагестан. <…> К сожалению, сегодня в 11:00 ребенок скончался в паллиативном отделении детской городской больницы в Махачкале",- сказал собеседник агентства.

Сообщалось, что ребенок с онкологическим заболеванием, который был доставлен из Пекина в Москву бортом спецотряда "Россия" во время визита в страну президента Владимира Путина, перевезен в Махачкалу. Он проходил лечение в Детской городской клинической больнице.

Ранее россиянка привезла в КНР на лечение сына, болеющего раком. Однако его состояние ухудшилось, поэтому возникла необходимость перевозки обратно в Россию. Женщина обратилась за помощью в посольство, а посол доложил о ситуации Владимиру Путину. В это время президент РФ находился в КНР с визитом, он распорядился предоставить борт спецотряда "Россия" для транспортировки тяжелобольного мальчика в РФ. После транспортировки ребенок находился в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, мальчик является жителем республики.