В цехе предприятия "Авангард" в Стерлитамаке произошел взрыв

Глава Башкирии сообщил, что есть пострадавшие

УФА, 17 октября. /ТАСС/. Взрыв произошел в одном из цехов предприятия "Авангард" в Стерлитамаке в Башкирии. Данные о погибших и пострадавших уточняются, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

"Сегодня, 17 октября, на ФКП "Авангард" в одном из цехов произошел взрыв. В настоящее время на месте работают все службы и ведомства. Данные о погибших и пострадавших уточняются", - отмечается в сообщении.

Глава Башкирии сообщил, что есть пострадавшие.

Он уточнил, что здание цеха получило серьезные повреждения после взрыва.