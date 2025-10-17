После взрыва в Стерлитамаке трех человек достали из-под завалов

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии

УФА, 17 октября. /ТАСС/. В Башкирии трех человек достали из-под завалов на месте взрыва на предприятии "Авангард" в Стерлитамаке. Об этом сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

"На данный момент из под завалов эвакуировали троих пострадавших. Всех их доставили в городскую больницу, где врачи оказывают медицинскую помощь", - написал он.

Айрат Рахматуллин уточнил, что один из пострадавших при взрыве находится в тяжелом состоянии.

"Один пациент находится в тяжелом состоянии, второй - средней степени тяжести, третий - легкой степени тяжести", - написал он

На месте ЧП дежурят пять бригад скорой помощи. Из Уфы в Стерлитамак выехала оперативная группа Минздрава Башкирии, санитарная авиация, врачи-комбустиологи и бригада психотерапевтов. "Специалисты окажут медпомощь на месте и при необходимости эвакуируют в Уфу", - отметил Рахматуллин.

Ранее в Минздраве региона сообщали ТАСС об одном извлеченном из-под завалов. В ведомстве также уточнили, что городская больница Стерлитамака перешла на особый режим работы.

