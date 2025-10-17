Постпредство РФ при ООН призвало Гутерриша осудить атаки на журналистов

В заявлении диппредставительства выражается недовольство реакцией официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, который, комментируя трагедию, ограничился общим заявлением

ООН, 17 октября. /ТАСС/. Постоянное представительство РФ при ООН направило официальную ноту в адрес генсека Антониу Гутерриша с требованием дать однозначную оценку и публично осудить целенаправленные атаки на российских журналистов. Об этом говорится в заявлении российского диппредставительства.

В заявлении выражается недовольство реакцией официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, который, комментируя трагедию, ограничился общим заявлением.

"Такое высказывание, уводящее от сути случившегося, невозможно расценивать иначе как попытку сгладить очевидный факт - преднамеренное нападение киевских боевиков на журналистов", - считают в постпредстве.

В связи с этим Россия просит генсека ООН "дать однозначную оценку произошедшему, публично осудить целенаправленные атаки на российских журналистов и принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем". В постпредстве подчеркнули, что отсутствие прямого осуждения подрывает доверие к способности Секретариата ООН занимать принципиальную позицию по вопросам защиты свободы слова.

Российская сторона рассчитывает, что ООН и профильные международные структуры "проявят профессиональную ответственность, выполнят свои мандаты в полном объеме и дадут беспристрастную оценку произошедшему".

Ранее в результате удара украинского беспилотника в Запорожской области при выполнении журналистского задания погиб военкор МИА "Россия сегодня" Иван Зуев. Был тяжело ранен его коллега Юрий Войткевич.