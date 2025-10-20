Kyodo: в Японии за выходные восемь человек пострадали от нападений медведей

Характер травм не несет угрозы жизням пострадавших, уточнило агентство

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 20 октября. /ТАСС/. По крайней мере восемь человек пострадали за минувшие выходные в Японии из-за нападений медведей. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что нападения медведей на людей были зафиксированы в префектурах Иватэ, Акита и Ямагата. По данным полиции, в ходе одного из инцидентов медведь забрался в частный жилой дом. Подчеркивается, что характер травм у пострадавших не несет угрозы их жизням.

В этом году в Японии зафиксировано рекордное число нападений медведей на людей и рекордное число пострадавших в результате таких нападений. С начала текущего финансового года (стартовал 1 апреля - прим. ТАСС), в результате нападений медведей погибли по крайней мере семь человек. Это самый высокий показатель за все время ведения соответствующей статистики. При этом число пострадавших в результате нападений медведей в этот же период составило по крайней мере 108 человек.

По словам специалистов, рост числа случаев связан с плохим урожаем желудей, которые составляют основу рациона медведей. Из-за этого они стали чаще выходить в районы проживания людей в поисках пищи.