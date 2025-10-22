В Улан-Удэ число отравившихся достигло 145

Госпитализировано 76 человек, из них 47 детей

УЛАН-УДЭ, 22 октября. /ТАСС/. Количество отравившихся готовой продукцией в сети магазинов "Николаевский" в Улан-Удэ возросло до 145. Об этом сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

"По состоянию на утро 22 октября зарегистрировано 145 случаев, из них 79 детей. Госпитализировано 76 человек, из них 47 детей", - сообщили в ведомстве.

Первые пострадавшие начали обращаться с симптомами отравления вечером 18 октября. Большинство незадолго до этого ели готовую продукцию производства компании "Восток".

По факту происшествия заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции.