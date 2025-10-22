В Душанбе заявили, что исполнитель покушения на жену Шевырева россиянин

Рафис Султанов после совершения преступления сбежал в Таджикистан, но был задержан и по запросу российской стороны экстрадирован в РФ, передает местное МВД

ДУШАНБЕ, 22 октября. /ТАСС/. МВД Таджикистана официально заявило, что предполагаемый исполнитель покушения на жену бизнесмена Ивана Шевырева, которое произошло в Казани 14 октября, - это гражданин России Рафис Султанов, после совершения преступления он сбежал в Таджикистан, но был задержан и по запросу российской стороны экстрадирован в РФ.

По данным следствия, 14 октября мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, нанес 34-летней женщине несколько ударов ножом в шею. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что пострадавшей оказалась жена бизнесмена Ивана Шевырева, деятельность которого связана с дорожной сферой. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк позднее сообщила, что предполагаемыми организаторами нападения оказались двое родственников потерпевшей, а также начальник службы безопасности одной из коммерческих организаций. Кроме того, были задержаны двое пособников, оказывавших содействие в приготовлении нападения.

"Следует отметить, что задержанный Султанов Рафис Рустемович (а не Рифат Султанов), 1995 года рождения, гражданин Российской Федерации, житель Казани, не является гражданином Таджикистана. Вышеназванный после совершения преступления покушения на убийство гражданки Шевыревой И. В. сбежал в Таджикистан, на основании запроса Российской Федерации был задержан на территории Республики Таджикистан и передан Министерству внутренних дел Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте МВД Таджикистана.

До этого сообщалось, что предполагаемый исполнитель преступления - это 30-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья Рифат Султанов. Он попытался скрыться от следствия на территории Республики Таджикистан.

Ранее суд арестовал одного из подозреваемых в организации нападения на женщину - Бурихона Хамидова. Мера пресечения в виде заключения под стражу также избрана в отношении руководителя службы безопасности фирмы "Волга-автодор" Андрея Черкасина, его подчиненный Булат Галлямов помещен под домашний арест.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Рифата Султанова экстрадировали в Россию и поместили в СИЗО. Хамидов, Галлямов и Султанов признали вину в совершении преступления. Также суд арестовал по этому делу отца Ивана Шевырева - заместителя директора фирмы "Волга-автодор" Станислава Шевырева. Сам Иван Шевырев, ранее задержанный по делу о покушении на его жену, был отпущен, сообщили ТАСС в правоохранительных органах, не уточнив его статус в деле.