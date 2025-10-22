BFMTV: прокуратура начала расследование угроз убийством Саркози в тюрьме

Трех человек изолировали, передает телеканал со ссылкой на источник

Редакция сайта ТАСС

Николя Саркози © Ludovic Marin/ Pool via AP

ПАРИЖ, 22 октября. /ТАСС/. Прокуратура Парижа начала расследование угроз убийством в адрес бывшего президента Франции Николя Саркози в тюрьме Санте. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

Читайте также

Падение Саркози. От президентского кресла до тюремной камеры

По его данным, трое авторов угроз изолированы. Как сообщила радиостанция Europe 1, речь идет о заключенных Санте, их в скором времени могут перевести в другую тюрьму. У них изъяты мобильные телефоны.

Ранее сообщалось, что безопасность Саркози обеспечивают вооруженные сотрудники сотрудники спецподразделения полиции. Они круглосуточно охраняют бывшего президента.

70-летний бывший президент Франции, занимавший этот пост в 2007-2012 годы, 25 сентября был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения госсредств и пассивной коррупции. При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы. 21 октября он начал отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа.