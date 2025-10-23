Момент взрыва в Копейске попал на видео

Глава региона Алексей Текслер сообщил, что местонахождение 12 сотрудников предприятия уточняется

ТАСС, 23 октября. Опубликованы кадры взрыва на одном из предприятий Копейска в Челябинской области, из-за которого погибло 10 человек, пострадало 19.

В пресс-службе СК РФ ТАСС сообщили о возбуждении уголовного дела о нарушении требований безопасности по факту ЧП. Текслер проинформировал о введении в Копейске режима ЧС муниципального характера, 24 октября в регионе объявлено днем траура.