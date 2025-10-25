Гладков объявил об эвакуации живущих под угрозой затопления белгородцев

Им предложено выехать в пункты временного размещения, сообщил губернатор Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков © Антон Вергун/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 25 октября. /ТАСС/. Жителям Белгородской области, проживающим в зоне риска подтопления, предложено выехать в пункты временного размещения (ПВР) после удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Начинаем предлагать выезд в ПВР Белгорода жителям, которым может угрожать риск затопления и у которых нет другой возможности временного расселения", - написал он.

По информации Гладкова, в случае повторного удара ВСУ по плотине, существует угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц населенных пунктов региона, на которых проживают около 1 000 человек. Это улицы Победы, Коммунистическая, Речная, переулок Коммунистический в селе Безлюдовка, а также улицы Гражданская, Зеленая, Заречная, Песчаная, Дзержинского, Колхозная, Щорса, Луговая, Комсомольская, Садовая, Серикова в селе Новая Таволжанка и переулок Нежуры в Шебекине. "Уважаемые жители этих населенных пунктов, более подробную информацию вы можете получить через чаты села, лично от сотрудников администрации Шебекинского округа, у главы Гриднева Андрея Николаевича или по телефону 112", - отметил Гладков.