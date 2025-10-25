В МВД заявили о выдворении из РФ причастных к драке в ЖК "Прокшино" в Москве

Каждого иностранного гражданина, участвовавшего в драке, привлекут к ответственности

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Все причастные к массовой драке в ЖК "Прокшино" в Москве будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

"В связи с произошедшим групповым нарушением общественного порядка в ЖК "Прокшино" МВД России заявляет, что каждый иностранный гражданин, причастный к этим противоправным действиям, будет привлечен к ответственности в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По словам Волк, иностранцы, к которым не будет применено уголовное наказание в виде лишения свободы, будут выдворены за пределы России с последующим неразрешением въезда в установленном законом порядке. "Реализация данной меры находится на контроле у руководства МВД России", - отметила она.

Драка произошла днем 25 октября. В правоохранительных органах ТАСС сообщали, что в ней принимали участие порядка 20 человек. В результате были разбиты несколько припаркованных в ЖК автомобилей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Более 40 человек доставлены в отдел полиции для проверки причастности.