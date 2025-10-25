В Обнинске обнаружили беспилотник рядом с жилым домом

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС, архив

КАЛУГА, 25 октября. /ТАСС/. Возле одного из домов в Обнинске Калужской области обнаружен беспилотник, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий полномочия главы Обнинска Стефан Перевалов.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В районе одного из домов по Курчатова обнаружен беспилотник. Пострадавших нет", - сообщил он.

По информации Перевалова, на месте обнаружения БПЛА работают оперативные службы. Ранее в Минобороны России сообщили, что минувшей ночью над территорией региона было уничтожено 12 БПЛА.