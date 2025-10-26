В Москве полиция проверила 80 человек на причастность к драке в ЖК

Из них 19 задержаны

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверили 80 человек на причастность к массовой драке в ЖК "Прокшино" в Москве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ранее для разбирательства в территориальный отдел полиции были доставлены около 40 человек.

"В общей сложности в ходе пресечения противоправных действий в ОМВД России "Коммунарский" сотрудниками полиции были доставлены более 80 человек", - сказала она.

Установлена причастность 19 доставленных к совершению преступления, они задержаны. "В отношении двоих из них, ранее приобретших гражданство РФ, рассматривается вопрос о его лишении", - пояснила она.

В отношении 65 правонарушителей составлены административные материалы по разным статьям КоАП РФ. "В отношении ряда лиц будет решаться вопрос о выдворении с территории России", - добавила Волк.

Инцидент произошел днем 25 октября. В правоохранительных органах ТАСС сообщали, что в драке принимали участие около 20 человек. В результате несколько припаркованных в ЖК автомобилей повреждены. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).