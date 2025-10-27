В Петербурге просят арестовать задержанных за нападение на футболиста Мостового

Злоумышленники также похитили бизнесмена Сергея Селегеня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Следственный комитет направил в суд ходатайства о заключении под стражу четырех фигурантов уголовных дел о нападении на известного футболиста и похищении предпринимателя на Крестовском острове. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

"Следственным органом направлены ходатайства в Октябрьский районный суд города об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех фигурантов уголовных дел", - рассказала представитель пресс-службы Анастасия Глущенко.

Она уточнила, что задержанные молодые люди являются студентами Морской технической академии им. адмирала Д. Н. Сенявина. В отношении них возбуждены дела по п. "а", "в", "г" и "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 162 УК РФ (разбой), а также по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека).

О задержании подозреваемых ранее сообщили в МВД России и Следственном комитете. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, 23 октября злоумышленники попытались похитить футболиста "Зенита" Андрея Мостового, а 25 октября похитили бизнесмена Сергея Селегеня, который является зятем бывшего председателя заксобрания Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Футболист смог отбиться и убежать от нападавших. Бизнесмена Сергея Селегеня трое фигурантов насильно усадили в иномарку, на которой подъехали к продовольственному супермаркету на Вязовой улице. На мужчину надели наручники, забрали у него мобильный телефон и, угрожая пистолетом, потребовали 10 млн рублей. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший перевел им 210 тыс. рублей, пообещав, что остальные деньги привезет жена. Однако в этот момент автомобиль остановили полицейские, которые уже знали о случившемся от очевидца похищения. В результате дальнейших мероприятий правоохранители установили местонахождение еще одного сообщника подозреваемых и вместе с сотрудниками Росгвардии задержали его в городе Кудрове Всеволожского района Ленобласти.