В Петербурге задержали еще одного фигуранта дела о нападении на футболиста

Также он может быть причастен к делу о похищении предпринимателя Сергея Селегеня

© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Правоохранители задержали еще одного фигуранта уголовных дел о нападении на известного футболиста и о похищении предпринимателя на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

"В настоящее время задержан еще один, пятый фигурант данных уголовных дел", - рассказала представитель пресс-службы Анастасия Глущенко. Она уточнила, что, по предварительным данным следствия, задержанный является одним из исполнителей преступлений.

Ранее 27 октября стало известно о задержании четырех подозреваемых - студентов Морской технической академии им. адмирала Д. Н. Сенявина. В отношении молодых людей возбуждены дела по п. "а", "в", "г" и "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 162 УК РФ (разбой), а также по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека). Следствие уже направило в суд ходатайства о заключении их под стражу.

По данным собеседников ТАСС в правоохранительных органах, 23 октября злоумышленники попытались похитить футболиста "Зенита" Андрея Мостового, а 25 октября похитили предпринимателя Сергея Селегеня, который является зятем бывшего председателя Заксобрания Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Футболист смог отбиться и убежать от нападавших. Второго потерпевшего трое фигурантов насильно усадили в иномарку, на которой подъехали к продовольственному супермаркету на Вязовой улице. На мужчину надели наручники, забрали у него мобильный телефон и, угрожая пистолетом, потребовали 10 млн рублей. Опасаясь за свою жизнь, бизнесмен перевел им 210 тыс. рублей, пообещав, что остальные деньги привезет жена. Однако в этот момент автомобиль остановили полицейские, которые уже знали о случившемся от очевидца похищения и оперативно выследили машину. В результате дальнейших мероприятий правоохранители установили местонахождение еще одного сообщника подозреваемых и вместе с сотрудниками Росгвардии задержали его в Кудрове Всеволожского района Ленобласти.