TF1: подозреваемые в ограблении Лувра молчат

Срок их содержания под стражей истекает вечером 29 октября

ПАРИЖ, 27 октября. /ТАСС/. Двое подозреваемых в ограблении Лувра, задержанные 25 октября, хранят молчание относительно своей причастности к преступлению. Об этом сообщил телеканал TF1 со ссылкой на источник.

По его данным, допросом подозреваемых занимается Бригада по борьбе с бандитизмом. При этом, по оценке TF1, времени у следователей осталось не так много. Срок содержания подозреваемых под стражей истекает вечером 29 октября. Они считаются невиновными до тех пор, пока не доказано обратное.

Канал уточнил, что оба подозреваемых родом из парижского пригорода Обервилье (департамент Сен-Сен-Дени). Им от 35 до 40 лет, и они хорошо известны полиции: один из них - опытный налетчик, тогда как другой в основном специализируется на квартирных кражах.

Допросы задержанных продолжаются, украденные из Лувра драгоценности, равно как и другие предполагаемые участники ограбления, пока не обнаружены.

Ранее газета Le Figaro со ссылкой на источники сообщила о задержании вечером 25 октября двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра. Один из них был задержан в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль примерно в 22:00 по местному времени (23:00 мск) при попытке сесть на самолет до Алжира, а второй подозреваемый был обнаружен в департаменте Сен-Сен-Дени. По данным издания, он планировал бежать в Мали. Отмечается, что личность задержанных удалось установить с помощью анализа образцов ДНК, найденных на месте преступления.

19 октября прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Беко отметила, что стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн.