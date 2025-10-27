Депутат Рады Камельчук предупредил о проблемах из-за дефицита угля

Политик добавил, что страна потеряла шахты в восточных регионах

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Украина рискует столкнуться с серьезными проблемами из-за дефицита угля, вызванного потерями шахт в восточных регионах. Об этом заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук.

"По углю в целом у нас могут возникнуть серьезные проблемы в ближайшее время. Во-первых, Покровск (Красноармейск - прим. ТАСС) может остановиться. Во-вторых, на востоке много шахт закрылось. Многие шахтеры, утратив работу, пошли на фронт или переехали", - сказал он на видео, опубликованном украинским изданием "Страна".

Политик добавил, что на западе страны работают семь шахт, некоторые имеют запасы на десятилетия, но государственная политика в угольной отрасли остается крайне неэффективной.

"Там появлялись "смотрящие", которые выкачивали деньги через фиктивные закупки, ремонты, кражу угля или откаты. Из-за этого Минфин перестал верить в Минэнерго - в их способность эффективно управлять этой отраслью", - отметил депутат.

В январе 2025 года украинский металлургический холдинг "Метинвест" объявил, что останавливает работу Покровской угольной группы (шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика) на подконтрольной Киеву части ДНР "из-за изменения ситуации в зоне боевых действий". По данным компании, это был единственный подконтрольный Украине производитель коксующегося угля, необходимого для работы металлургических предприятий.

26 октября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил в ходе доклада президенту России Владимиру Путину, что группировки войск ВС РФ завершили окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. В свою очередь Владимир Зеленский признал, что украинские войска в Красноармейске находятся в трудном положении.