ТАСС: в мэрии Калининграда вновь прошли обыски по делу о мошенничестве

По версии следствия, в декабре 2023 года неустановленные лица подготовили и направили в закупочную комиссию УКС коммерческие предложения с явно завышенной стоимостью

Мэрия Калининграда © Александр Батов/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 28 октября. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур провели обыски в администрации Калининграда в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при благоустройстве городской территории. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В администрации Калининграда силами правоохранительных органов продолжаются обыски в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при благоустройстве городской территории. Речь идет о внушительных суммах денежных средств, они выражаются в десятках миллионов рублей", - сообщил собеседник агентства.

Первые обыски в администрации областной столицы прошли 16 октября. Тогда же был задержан заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации Роман Бартош. 18 октября по ходатайству следователя Бартоша арестовали до 10 декабря 2025 года.

По версии следствия, в декабре 2023 года неустановленные лица подготовили и направили в закупочную комиссию Управления капитального строительства (УКС) коммерческие предложения с явно завышенной стоимостью на поставку двух скамеек из мраморизованного известняка. Закупка планировалась в рамках регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры". На основании этих предложений была сформирована завышенная начальная максимальная цена контракта.

Единственным участником во время конкурсной процедуры оказался индивидуальный предприниматель, с которым УКС и заключило контракт. Две скамейки были поставлены в Сквер 70-летия Калининградской области, а заказчику предоставили документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товара, его качестве и стране-изготовителе. На основании этих документов на счет индивидуального предпринимателя перевели оплату в завышенном размере - 8,2 млн рублей. В результате УКС причинен ущерб в сумме свыше 1 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.