Более 50 жителей Рио-де-Жанейро могли погибнуть из-за боев полиции и наркомафии

Портал Brasil247 сообщил, что общее число погибших, включая уничтоженных членов преступных группировок и погибших сотрудников правоохранительных органов, достигло 134

Редакция сайта ТАСС

Кадры столкновений правоохранительных органов и банд наркоторговцев в северных районах Рио-де-Жанейро © ТАСС/ Ruptly/ Reuters/ EYEPRESS

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 октября. /ТАСС/. Свыше 50 гражданских лиц могли стать жертвами столкновений правоохранительных органов и банд наркоторговцев в северных районах Рио-де-Жанейро. Об этом ТАСС сообщили очевидцы событий.

Читайте также

Операция "Сдерживание". Бои полиции и наркомафии в Рио назвали катастрофой

"Тела более чем 50 человек, которые были застрелены полицией, вывезены из районов самими жителями. Члены семей заявляют, что они ни в чем не виновны", - сообщил источник агентства из числа местных жителей.

Как добавил портал Brasil247, общее число погибших, включая уничтоженных членов преступных группировок и погибших сотрудников правоохранительных органов, достигло 134.

Ранее сообщалось, что власти штата Рио-де-Жанейро не согласовывали операцию по задержанию членов наркомафии с федеральным правительством. Источники ТАСС выразили мнение, что самостоятельное решение руководства штата могло изначально быть нацелено на дискредитацию федеральных властей. 28 октября губернатор штата Клаудиу Кастро обвинил президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву в отказе направить дополнительные отряды военных в город для борьбы с преступниками. В то же время министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Рикарду Левандовски отметил, что не получал никаких обращений от властей штата.

"Странно, что эта операция началась, когда рейтинги крайне правых падают, а поддержка президента растет", - заявил другой источник агентства, напомнив, что буквально несколько дней назад Лула да Силва объявил о намерении переизбраться на пост главы государства в октябре 2026 года. Губернатор Рио-де-Жанейро является членом Либеральной партии Бразилии и союзником экс-лидера страны Жаира Болсонару, напомнили собеседники ТАСС.

28 октября полиция Рио-де-Жанейро начала новый этап операции "Сдерживание" по задержанию преступных группировок преимущественно в северной части города. В операции принимали участие более 2,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Сообщалось о задержании более 80 членов наркомафии и ликвидации более 50 наркоторговцев.