Уличная певица Логинова получила еще один арест за мелкое хулиганство

Ей назначено наказание в виде административного ареста на срок 13 суток

Диана Логинова © Валентин Егоршин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Смольнинский суд Санкт-Петербурга вынес еще одно решение об административном аресте в отношении уличной певицы Дианы Логиновой, которая ранее 29 октября была вновь признана виновной в организации массового пребывания людей в публичном месте с нарушением общественного порядка. Очередной протокол полиции касается мелкого хулиганства, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Логиновой назначено наказание в виде административного ареста на срок 13 суток по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", - рассказала руководитель пресс-службы Дарья Лебедева.

По данным собеседника ТАСС в правоохранительных органах, Логинова использовала ненормативную лексику во время одного из уличных выступлений своей группы.

Ранее 29 октября тот же суд назначил девушке 13 суток ареста по ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Как уточнил собеседник агентства, сроки наказания в соответствии с законом отсчитываются параллельно, каждый с момента административного задержания по соответствующему протоколу. Ранее Логинова уже отбыла 13 суток ареста за несогласованное выступление у станции метро "Площадь Восстания" вечером 11 октября - тогда, по версии полиции, вокруг музыкантов образовалась толпа в количестве не менее 70 человек, что создало препятствия для движения пешеходов и прохода людей в метро. Сразу по отбытии наказания девушку доставили в полицию, где составили на нее новые протоколы.

Аналогичным образом второй раз подряд оказался привлечен к административной ответственности гитарист группы Александр Орлов - по первому делу (ст. 20.2.2 КоАП) он отбыл 12 суток ареста, после чего снова был задержан, а в среду арестован судом за такое же нарушение в другом месте. Третьего участника коллектива, барабанщика Владислава Леонтьева, после 13 суток ареста также задержали. В отношении него составили протокол по ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), за что ему грозит еще один арест.

Как сообщалось накануне, Логинова была оштрафована на 30 тыс. рублей за исполнение на Сенной площади песни "Ты солдат" иноагента Елизаветы Гырдымовой (творческий псевдоним Монеточка) - полиция и суд сочли произведение дискредитирующим действия Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Ранее на фигурантку был составлен еще один протокол о дискредитации армии за публичное исполнение песни иноагента Ивана Алексеева (Noize MC) "Светлая полоса". Дело было направлено на рассмотрение в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга, но 27 октября возвращено в полицию на доработку.