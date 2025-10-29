На Кубани арестовали обвиняемого в покушении на убийство при наезде на людей

Его поместили под стражу на два месяца

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 29 октября. /ТАСС/. Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца обвиняемого в покушении на убийство после инцидента у ночного клуба в в станице Ленинградской, где водитель наехал на людей, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю сообщали, что следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, подозреваемый задержан, ему было предъявлено обвинение.

"Следствие полагало, что характер и степень общественной опасности совершенного обвиняемым деяния не позволяют избрать в отношении него более мягкую меру пресечения без изоляции его от общества. Рассмотрев материалы дела, суд ходатайство удовлетворил, поместив обвиняемого под стражу на 2 месяца, до 26.12.2025", - говорится в заявлении объединенной пресс-службы судов региона.

Ранее в краевом главке полиции сообщали, что ночью 26 октября вблизи ночного клуба в станице Ленинградской 22-летний местный житель на автомобиле "Нива" врезался в припаркованную Lada, а затем совершил наезд на двух молодых людей 24 и 20 лет. 20-летний пострадавший был госпитализирован. Водитель был нетрезв, в отношении него был составлен административный материал за управление автомобилем в состоянии опьянения.