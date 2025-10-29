Посольство России во Франции будет помогать Касаткину, пока он в стране

Диппредставительство обеспокоено решением удовлетворить запрос на экстрадицию баскетболиста в США

Даниил Касаткин © Maksim Konstantinov/ SOPA Images via Reuters Connect

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Посольство России во Франции выразило обеспокоенность в связи с решением Следственной палаты Апелляционного суда Парижа удовлетворить запрос на экстрадицию российского баскетболиста Даниила Касаткина в США, готово продолжать оказывать ему поддержку. Об этом говорится в заявлении посольства, поступившем в ТАСС.

"Глубоко обеспокоены судьбой российского гражданина Даниила Касаткина. До тех пор, пока Касаткин будет находиться на французской территории, посольство продолжит оказывать ему необходимую поддержку", - говорится в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что французский суд "проигнорировал убедительные доводы защиты" о невиновности россиянина и фактически поддержал "голословные обвинения американской стороны".

"Как в данном, так и в других случаях, когда речь идет о России и ее гражданах, не может не вызывать сомнения приверженность французского правосудия принципам непредвзятости и отсутствия политической ангажированности", - добавили в диппредставительстве.

Апелляционный суд Парижа 29 октября одобрил запрос властей США на экстрадицию российского баскетболиста, задержанного во Франции в конце июня. США подозревают его в участии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений. Касаткин все обвинения отверг. У него есть 10 дней на то, чтобы обжаловать данное решение.