Экс-главе Ростова-на-Дону предъявили обвинение в превышении полномочий

Суд рассматривает апелляционную жалобу на арест Алексея Логвиненко
Редакция сайта ТАСС
11:21
обновлено 11:53

Алексей Логвиненко

© Эрик Романенко/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 октября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в превышении полномочий бывшему главе администрации Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко, передает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания в Ростовском областном суде.

Рассматривается апелляционная жалоба на меру пресечения Логвиненко в виде ареста.

"Логвиненко предъявили обвинение [по делу о превышении полномочий]", - сказал судья.

Ранее Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал Логвиненко на два месяца. 

