Экс-главе Ростова-на-Дону предъявили обвинение в превышении полномочий

Суд рассматривает апелляционную жалобу на арест Алексея Логвиненко

Редакция сайта ТАСС

Алексей Логвиненко © Эрик Романенко/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 октября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в превышении полномочий бывшему главе администрации Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко, передает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания в Ростовском областном суде.

Читайте также

Дело на 47 млн. За что арестовали экс-главу Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко

Рассматривается апелляционная жалоба на меру пресечения Логвиненко в виде ареста.

"Логвиненко предъявили обвинение [по делу о превышении полномочий]", - сказал судья.

Ранее Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал Логвиненко на два месяца.