ФСБ показала видео задержания готовившего теракт на Кубани

На кадрах обвиняемый признался в подготовке теракта

Кадры задержания россиянина, который по заданию проукраинской террористической организации планировал теракт на железной дороге © УФСБ России по Краснодарскому краю/ ТАСС

ТАСС, 31 октября. ФСБ показала видео задержания в Краснодаре гражданина РФ, который по заданию проукраинской террористической организации планировал теракт на железной дороге.

На кадрах обвиняемый признался в подготовке теракта.

УФСБ России по Краснодарскому краю уточнили, что против мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 280.3 (дискредитация ВС РФ), п. "в" ч. 2 ст. 280.4 (призывы к действиям против безопасности государства) УК РФ. Фигурант является гражданином России 1981 года рождения.