США отправили на Ямайку три вертолета для ликвидации последствий урагана "Мелисса"

Позже на остров прибудут еще три вертолета UH-60 Black Hawk и два вертолета HH-60 Black Hawk, которые доставят дополнительные грузы и личный состав

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты направили на Ямайку три военных вертолета с военнослужащими и грузами для помощи в ликвидации последствий урагана "Мелисса". Об этом сообщила пресс-служба Южного командования ВС США.

"Три [вертолета] CH-47 Chinook <...> перевезли 40 военнослужащих и припасы в рамках первичных усилий по оказанию неотложной гуманитарной помощи по спасению [людей]", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что позже на остров прибудут еще три вертолета UH-60 Black Hawk и два вертолета HH-60 Black Hawk, которые доставят дополнительные грузы и личный состав.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США находятся в тесном контакте с правительствами Ямайки, Гаити, Доминиканской Республики и Багамских Островов, которые борются с последствиями "Мелиссы". Он отметил, что США уже направили спасателей и гуманитарную помощь в пострадавшие от урагана страны.

Ураган "Мелисса" высшей, пятой, категории по шкале Саффира - Симпсона достиг побережья Ямайки 28 октября. Скорость ветра в пиковые часы в его пределах составляла 82 м/с (295 км/ч). Он вызвал наводнения и многочисленные разрушения на острове. Около 15 тыс. человек были эвакуированы, 77% от общего числа потребителей электроэнергии оказались обесточены. По последним данным, стихия унесла жизни 19 жителей Ямайки.