Устроившего ДТП у автобусной остановки в Твери арестовали

В аварии погибла женщина

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Водитель Opel, устроивший ДТП у остановки общественного транспорта в Твери 23 октября, заключен под стражу. В аварии пострадали четыре человека, одна из пострадавших позже умерла в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"С учетом мнения прокуратуры 27-летний мужчина, по вине которого погибла женщина, а трое пострадали, заключен под стражу" - говорится в сообщении.

Ранее мужчине было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

23 октября 27-летний водитель автомобиля Opel, превысив скорость, не справился с управлением и наехал на остановку общественного транспорта на улице Оснабрюкской. В результате аварии были госпитализированы четыре человека, среди которых ребенок. Одна из пострадавших 31 октября от полученных травм умерла.

Как пояснили в пресс-службе, только в 2025 году молодой человек 17 раз привлекался за нарушения ПДД, в подавляющем большинстве - за нарушение скоростного режима. По мнению представителя прокуратуры, Следственным комитетом Российской Федерации по Тверской области представлен полный перечень документов из материалов дела, свидетельствующий о необходимости заключения обвиняемого под стражу.