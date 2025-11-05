При пожаре в Сургуте выжили три человека
Редакция сайта ТАСС
05:13
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 ноября. /ТАСС/. При пожаре в Сургуте в Югре выжили три человека. Один с ожогами доставлен в больницу, сообщили в администрации города.
Читайте также
Трое спаслись. Ночной пожар в Сургуте унес жизни взрослых и детей
Ранее стало известно о семерых погибших, в том числе четырех детях.
"Дом уничтожен огнем полностью. Два человека выбрались из горящего дома самостоятельно. Еще один с ожогами доставлен в больницу. Сейчас он под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
Пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
Причина пожара устанавливается, возбуждено уголовное дело.