При пожаре в Сургуте выжили три человека

В больницу доставили одного пострадавшего с ожогами

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 ноября. /ТАСС/. При пожаре в Сургуте в Югре выжили три человека. Один с ожогами доставлен в больницу, сообщили в администрации города.

Ранее стало известно о семерых погибших, в том числе четырех детях.

"Дом уничтожен огнем полностью. Два человека выбрались из горящего дома самостоятельно. Еще один с ожогами доставлен в больницу. Сейчас он под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Причина пожара устанавливается, возбуждено уголовное дело.