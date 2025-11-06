Опубликовано видео последствий ДТП с поездом и автобусом в Хабаровске

При столкновении пострадали четыре человека

© Официальный Telegram-канал мэра Хабаровска Сергея Кравчука/ ТАСС

ТАСС, 6 ноября. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в своем Telegram-канале опубликовал видео последствий столкновения пассажирского автобуса с поездом в Хабаровске.

Кравчук заявил, что всем пострадавшим в аварии будет оказана необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что в ДТП пострадали четыре человека, их госпитализировали. В ГУ МЧС по Хабаровскому краю уточнили, что среди пострадавших есть ребенок. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения Хабаровского края.

Авария произошла на железнодорожном переезде в районе Кола Бельды, 4/3. Водитель автобуса маршрута №40 проехал на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с поездом, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. Дорога на месте происшествия перекрыта.

Следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).