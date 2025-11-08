В Тульской области при обрушении подъезда в доме пострадали два человека

Их в состоянии средней степени тяжести направили в больницу

ТУЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Двое человек госпитализированы в состоянии средней степени тяжести после обрушения подъезда в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области, они в состоянии средней степени тяжести направлены в больницу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев.

"Утром в поселке Куркино произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. В результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли и перекрытий второго и третьего этажей. <...> На место происшествия направлено семь бригад скорой помощи, первая прибыла через 12 минут. Двое пострадавших средней степени тяжести направлены в Ефремовскую больницу. Информация по пострадавшим уточняется", - написал он.

Также губернатор сообщил, что в школе организован пункт временного пребывания.

"На месте происшествия работают оперативные службы и глава администрации Геннадий Калина. В настоящее время организован пункт временного пребывания в школе № 1. <...> По моему поручению на место происшествия выехал Игорь Казенный, заместитель председателя регионального правительства", - написал он.