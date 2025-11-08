В Харькове отключился свет

На улицах тотальный блэкаут, сообщает агентство РБК-Украина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Город Харьков на востоке Украины остался без энергоснабжения. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

Сообщается, что на улицах тотальный блэкаут, а в сети очень низкое напряжение.

Ранее поступило сообщение об отключении света в Изюме Харьковской области. Украинский энергохолдинг "ДТЭК" проинформировал в субботу, что одна из его ТЭС получила серьезные повреждения. В свою очередь украинская государственная копания "Центрэнерго" сообщила о полной остановке работы всех государственных ТЭС страны и о нулевой генерации электроэнергии.