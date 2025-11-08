Судно "Чечера" в Москве отбуксируют на обследование после короткого замыкания

В ГКУ "Организатор перевозок" ранее сообщили о задымлении на городском речном трамвайчике

МОСКВА 8 ноября. /ТАСС/. Электросудно "Чечера" отбуксируют с московского причала "Новоспасский" для дообследования после короткого замыкания. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь ГКУ "Организатор перевозок" Евгения Валяева.

"На месте происшествия работали сотрудники МЧС, в акватории дежурили спасательные катера и буксир. Сейчас злектросудно готовят к буксировке к месту дальнейшего обследования. Движение по третьему регулярному маршруту речного пассажирского транспорта осуществляется на участке "Дербеневская набережная - ЗИЛ", - сказала она.

Ранее в ГКУ "Организатор перевозок" сообщили ТАСС о задымлении на городском электросудне "Чечера" на причале "Новоспасский", которое произошло днем 8 ноября. В результате происшествия никто не пострадал. Причал "Новоспасский" временно не работает.

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре ранее ТАСС сообщили, что по факту задымления на борту речного трамвая начата проверка. По данным прокуратуры, на судне "Чечера", который находился на зарядке, произошло короткое замыкание в аккумуляторной батарее, что привело к задымлению.