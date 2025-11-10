"Общественное": задержанный Магомедрасулов доказал хищения в энергетике Украины

Кроме энергетического сектора, дело касается и оборонного, передает издание

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Задержанный в июле Службой безопасности Украины (СБУ) руководитель межрегионального управления детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Руслан Магомедрасулов собрал доказательства по делу о коррупции в энергетике, о котором 10 ноября заявило НАБУ. Об этом изданию "Общественное" сообщили источники в антикоррупционном бюро.

Ранее стало известно о проведении НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) операции по раскрытию коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, у совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, а также в компании "Энергоатом". Позже НАБУ опубликовало записи разговоров по делу о коррупции, однако реальные имена участников не назывались. НАБУ также сообщило, что в сфере энергетики страны преступной организацией было отмыто около $100 млн.

"К этому делу (сбору важных доказательств коррупции в энергетике - прим. ТАСС) действительно причастен Руслан Магомедрасулов. Благодаря ему были собраны важные доказательства", - рассказал источник.

Также, по словам собеседника издания, кроме энергетического сектора, дело касается оборонного сектора.

"Там большая структура преступной организации, и большее число участников этого преступления было вовлечено в сферу энергетики, а в оборонную - меньшее", - добавил собеседник.

Ранее СБУ сообщала, что Магомедрасулов координировал деятельность НАБУ в прифронтовых регионах - в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Спецслужба утверждает, что он помогал своему отцу-предпринимателю вести торговлю с РФ. По данным следствия, отец задержанного якобы имеет российское гражданство, а детектив не указал этот факт при оформлении допуска к гостайне. Также СБУ проверяет информацию о контактах детектива НАБУ с российскими спецслужбами и передаче им тайной информации, в частности о запланированных следственных действиях. В пресс-службе уточнили, что в данный момент "решается вопрос" о предъявлении Магомедрасулову обвинений по статье о пособничестве РФ.