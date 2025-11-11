ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Защита сестер Хачатурян просит прекратить преследование по делу об убийстве отца

Меру пресечения также просят изменить
00:58
обновлено 01:04

Крестина Хачатурян

МОСКВА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Алексей Потицкий/. Представители защиты трех сестер Хачатурян просят следователей прекратить уголовное преследование в отношении девушек, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, посмертно признанного судом виновным в причинении им тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии над ними. Как уточнил в беседе с ТАСС один из адвокатов девушек Алексей Паршин, также защита просит изменить меру пресечения в отношении сестер.

"Защита Крестины, Ангелины и Марии ждет реакции от Следственного комитета РФ, направив ходатайство об изменении меры пресечения в отношении каждой из сестер, которым до сих пор запрещено общаться между собой, со свидетелями, а также менять место проживания. В связи со вступившим накануне в законную силу определением в отношении Михаила Хачатуряна о посмертном признании его совершившим ряд тяжких преступлений (издевательствах и насилии над дочерьми), мы также просим следствие о полном прекращении уголовного дела в отношении девочек, так как они правомерно действовали - защищались от преступника, имели на это полное право. Действительно, время ставить точку в этом нелегком деле и дать возможность нашим подзащитным начать новую жизнь спустя почти 7,5 лет с момента трагедии как для сестер, так и для всех, кого это каснулось", - рассказал собеседник агентства, мнение которого также поддержали адвокаты Мари Давтян и Ярослав Пакулин.

Мосгорсуд 10 ноября отклонил апелляционные жалобы защиты Михаила Хачатуряна, попросившей признать его невиновным. Первой судебной инстанцией было установлено, что мужчина при жизни причинил детям тяжкий вред здоровью и совершал сексуальное насилие над дочерьми, которые по этому делу были признаны потерпевшей стороной. Решение районного суда вступило в законную силу. Защита мужчины и его родственники вновь заявили, что намерены дойти до Верховного суда РФ, чтобы доказать его невиновность.

Михаил Хачатурян был обнаружен мертвым в своей столичной квартире 27 июля 2018 года. Три дочери нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком. Действия девушек были квалифицированы следствием как убийство группой лиц по предварительному сговору. Из основного дела были выделены материалы в отношении младшей сестры, так как она была признана невменяемой в момент совершения преступления.

В феврале 2020 года следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Хачатуряна в связи с его смертью. 4 декабря 2020 года Басманный суд Москвы признал действия следователя по вынесению этого постановления незаконными. Проверка по этим обстоятельствам проводилась СК с июня 2019 года по февраль 2020 года. Как следует из материалов проверки, с ноября 2014 года и на протяжении всего времени совместного проживания в отсутствие матери, в том числе в день своей смерти, Хачатурян допускал жестокое обращение с дочерьми, систематически бил и унижал их, угрожал причинением физического насилия, принуждал к совершению с ним действий сексуального характера, в результате чего у дочерей развились расстройства в виде синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства. 

РоссияДело сестер Хачатурян