Число жертв взрыва в центре Нью-Дели достигло 12

На границе Индии с Пакистаном и Бангладеш ранее было усилено патрулирование

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноября. /ТАСС/. Число погибших в результате взрыва автомобиля в районе Старого Дели недалеко от исторической крепости Красный форт в индийской столице возросло до 12. Об этом сообщила местная полиция.

"Еще три человека скончались от полученных ранений, в результате чего общее число жертв достигло 12", - приводит заявление полиции агентство PTI.

Ранее поступала противоречивая информация о числе погибших и раненых. В посольстве РФ в Индии ТАСС сообщили, что россиян среди погибших или пострадавших нет.

В понедельник вечером недалеко от исторической крепости Красный форт в Нью-Дели на светофоре взорвался автомобиль. Происшествие расследуется как теракт. На месте ЧП обнаружили следы нитрата аммония - химического вещества, которое может использоваться в качества компонента взрывчатых веществ.

В Нью-Дели, а также в соседнем штате Уттар-Прадеш, в индийском мегаполисе Мумбаи, в штатах Бихар, Керала и ряде других после ЧП введен режим повышенной готовности. Также усилено патрулирование на границе Индии с Пакистаном и Бангладеш. Дополнительные проверки проводятся в аэропортах и на железнодорожных станциях Нью-Дели, Ченнаи и других индийских городов.