В машине пропавших под Красноярском Усольцевых обнаружили 600 тыс. рублей

Тайник обнаружили под рулем автомобиля

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. В тайнике машины семьи Усольцевых, пропавших в конце сентября в Партизанском районе Красноярского края во время туристического похода, нашли 600 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Семью искали более 1,5 тыс. человек из разных регионов России. 12 октября активная фаза поисков была завершена.

"При осмотре машины Усольцева (глава семьи - прим. ТАСС) под рулем под панелью был найден тайник, где находились 600 тыс. рублей", - сообщили в правоохранительных органах, уточнив, что мужчина был бизнесменом, руководил заводом по изготовлению порошковой краски.

Ранее было известно, что в машине, которую семья оставила на месте, где ушла в поход, найдены пакеты, женская сумочка, детское кресло. Туристическое снаряжение там не было найдено.