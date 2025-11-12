ФСБ показала видео допросов по делу о покушении на митрополита Тихона

В ходе допросов были получены новые доказательства причастности к подготовке теракта помощника священника Дениса Поповича и клирика Никиты Иванковича, сообщили в службе

ТАСС, 12 ноября. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал видео допросов лиц, входящих в близкое окружение фигурантов уголовного дела о подготовке теракта в отношении митрополита Тихона.

Как сообщили в ФСБ, правоохранители провели обыски в Москве, Крыму и Псковской области. В ходе них были получены новые доказательства причастности к покушению на митрополита помощника священника Дениса Поповича и клирика Никиты Иванковича, а также иных лиц.

В ЦОС добавили, что, по мнению экспертов, основной целью готовящегося теракта был срыв переговоров между Россией и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

В настоящее время расследование дела продолжается. Попович и Иванкович находятся под стражей.