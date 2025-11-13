Хинштейн показал кадры последствий атаки ВСУ на жилые дома во Льгове

Пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области

ТАСС, 13 ноября. Губернатор Курской области Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале кадры последствий атаки беспилотников ВСУ на жилые дома в городе Льгове.

Как сообщил глава региона, повреждения получили шесть домов, а также склад местного сахарного комбината. На фотографиях видны повреждения фасадов, крыш, окон. Пострадавших нет, уточнил Хинштейн.

Также губернатор добавил, что взрывной волной повредило два автомобиля.

На местах работают оперативные службы. Хинштейн сообщил, что власти региона помогут собственникам жилья.